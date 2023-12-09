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Taksi şoförünü bıçaklayan çocuk serbest kaldı

Taksi şoförünü bıçaklayan çocuk serbest kaldı

Bursa’da müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü tartışma sonucu boynundan bıçaklayan, 15 yaşındaki genç kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Acar, yol üzerinden müşteri olarak aldığı 15 yaşındaki Ç.K. ile ücret konusunda tartışmaya başladı. İkili seyir halindeyken bir anda kavgaya tutuşunca, Ç.K. taksi şoförü Acar’ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler hemen yaralı taksicinin yardımına koşarken, Ç.K. ise olay yerinden koşarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavinin ardından Acar taburcu olurken, polisin yaptığı çalışmayla Ç.K., evinde gözaltına alındı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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