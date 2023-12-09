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Yolcu minibüsü kamyona çarptı

Yolcu minibüsü kamyona çarptı

Kocaeli D100 Karayolu'nda aniden duran araca çarpmamak için frene basan kamyon, bariyerlere çarptı. Arkadan gelen yolcu minibüsü ise kamyona çarptı. Kazada 2 araç sürücüsü yaralanırken, şans eseri yolcular yara almadan kurtuldu.

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Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde Cengiz Topel Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önünde seyir halinde bulunan aracın aniden durmasıyla frene basan M.G. idaresindeki 41 LD 643 plakalı Mercedes marka kamyon, yerin ıslak olması sebebiyle kayarak bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan B.K. idaresindeki 54 E 0565 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü de duramayarak 41 LD 643 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan B.K.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerin teslim etti. Yaralanan sürücüler B.K. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle minibüs kullanılamaz hale gelirken, yolcuların da yara almaması rahat nefes aldırdı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Minibüste yolcu olarak bulunan Bülent Kaplan, “Uyumaya çalışıyordum. Birden bire araca çarptık. Tüm yolcular ön tarafa yığıldı" dedi.

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