Süper Lig'de derbi günü! Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile nefes kesecek bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 12 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek zirvedeki yerini korumak isterken, Beşiktaş ise yeni başkanıyla birlikte derbiyi kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, yarın deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek bu sezonki ilk derbi mücadelesini kazanmak istiyor.
Haftaya averajla 3. sırada giren Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi sahasında yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
2 takımın ligdeki son durumu
Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.