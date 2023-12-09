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Kar İstanbul'un sınırına dayandı! Tarih belli oldu, geliyor

Kar İstanbul'un sınırına dayandı! Tarih belli oldu, geliyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başlayan kar yağışları artık İstanbul'un kapısına kadar dayandı. Meteorolojik kaynaklar da İstanbul için kar yağış tarihini verdi.

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Trakya'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışları, kar yağışını seven vatandaşlarımızda da büyük bir heyecan yarattı. 

Vatandaşlar İstanbul'da da kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının önümüzdeki günlerden itibaren İstanbul'da da etkisini göstermesi beklenmiyor. 

Meteorolojik kaynaklardan alınan son bilgilere göre kaynaklar, kar yağışının 3 gün sarkma ile aralık ayının üçüncü haftasının son günlerinde gelebileceğini ifade etti. 

Meteorolojik modeller şu anda böyle gösteriyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını da hep birlikte bakacağız. 

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