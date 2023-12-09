BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da tıp fakültesi öğrencisinin talihsiz ölümü

İstanbul'da tıp fakültesi öğrencisinin talihsiz ölümü

İSTANBUL'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Alper Kaan Er, tatil için arkadaşlarıyla İstanbul'a gitti. Burada kapalı yüzme havuzuna giden Er, havuzda epilepsi nöbeti geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşları ve görevlilerce havuzdan çıkarılan Er, sağlık ekiplerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Er, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Er'in cenazesinin, yarın Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kalaycılı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedilmesi bekleniyor.

Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencisi Alper Kaan Er'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tolgahan Kiraz, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Tolgahan Kiraz, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Muş’ta Mehmetçik 210 öğrenciye mont ve bot dağıttı
Muş’ta Mehmetçik 210 öğrenciye mont ve bot dağıttı
Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu!
Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu!
Sigorta sektöründe poliçe paniği yaşanıyor!
Sigorta sektöründe poliçe paniği yaşanıyor!
Trabzonspor'un, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Adana’nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yolcu minibüsü kamyona çarptı
Yolcu minibüsü kamyona çarptı
Taksi şoförünü bıçaklayan çocuk serbest kaldı
Taksi şoförünü bıçaklayan çocuk serbest kaldı
Elazığ’da istinat duvarı kısmen çöktü
Elazığ’da istinat duvarı kısmen çöktü
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak