BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Zonguldak'ta arızalanan bariyer sürücüleri tedirgin etti

Zonguldak'ta arızalanan bariyer sürücüleri tedirgin etti

Zonguldak'ta hemzemin geçitte arızalanan bariyer sürücüleri tedirgin etti.

Abone ol

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi'nde, Işıkveren mevkisinde bulunan bir hemzemin geçitte meydana gelen bariyer arızası, bölge sakinlerini tedirgin etti. Hemzemin geçidin işlevsiz hale gelmesi, güvenlik endişelerine yol açtı. Arıza, beldeye bağlı Işıkveren Mahallesinde yaşayan vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemzemin geçitteki bariyerin arızalanması, özellikle tren geçişlerinde güvenlik risklerini artırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de Samsunspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Süper Lig'de Samsunspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadyumu'na geldi
Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadyumu'na geldi
Esnaflar yağmura rağmen ekmek parası peşindeler
Esnaflar yağmura rağmen ekmek parası peşindeler
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları: 1 - Fenerbahçe Opet: 3
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Van sınırında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van sınırında 143 kilogram toz esrar ele geçirildi
Mersin'de yağmur sonrası gökkuşağı şöleni ortaya çıktı
Mersin'de yağmur sonrası gökkuşağı şöleni ortaya çıktı
Naci Görür risk durumu bulunan iki ili açıkladı!
Naci Görür risk durumu bulunan iki ili açıkladı!
Çanakkale'de içinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı
Çanakkale'de içinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı
CHP lideri Özgür Özel, Almanya Başkanı Olaf Scholz ile buluştu
CHP lideri Özgür Özel, Almanya Başkanı Olaf Scholz ile buluştu
Ender Saraç cinsel istismar için montaj dedi Bakanlık'tan açıklama geldi
Ender Saraç cinsel istismar için montaj dedi Bakanlık'tan açıklama geldi
İstanbul'da tıp fakültesi öğrencisinin talihsiz ölümü
İstanbul'da tıp fakültesi öğrencisinin talihsiz ölümü