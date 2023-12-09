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Naci Görür risk durumu bulunan iki ili açıkladı!

Naci Görür risk durumu bulunan iki ili açıkladı!

Prof. Dr. Naci Görür,, geçtiğimiz gün Gemlik’te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depreme dikkat çekerken iki farklı ilinde risk altında olduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz hafta Gemlik’te 5,1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem İstanbul'da hissedilmişti. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da risk durumunun yüzde 47'ye yükseldiğini belirterek uyarılarda bulundu. Risk altında olan iki ili işaret ederek yapılması gerekenleri tek tek sıraladı

Naci Görür katıldığı Cumhuriyet TV’de  konuşmasında şunları aktardı. Görür,'' İstanbul’u veya herhangi bir kenti depreme hazırlamak için yapılacak şey belli. Yönetimini, halkını, altyapısını, yapı stoğunu ve ekosistem ve çevresini, ekonomisini deprem direnişli hale getirmeliyiz. Olacak depremin boyutunu biliyoruz. Bu deprem olduğunda saydığım bileşenlere ne kadar zarar vereceğini araştıracaksın ve bu zararı azaltmaya başlayacaksın. Deprem dirençli kentler oluşturmak mümkün. Bilgi toplumları bunu yapmışlar. Her şeyimiz var, tek eksiğimiz siyasi irade” şeklinde konuştu.

Konuşmasında risk altında olan iki ili işaret eden Naci Görür şunlar belirtti

Naci Görür, risk altındaki iki ili açıklarken “Bu kentler 6 Şubat depremlerinden sonra daha da hassas hale geldi. Erzincan ile Bingöl Karlıova arası deprem oluşturma periyodunu doldurmuştur. Burada yakın zamanda deprem olma olasılığı fazladır. Tunceli ve Bingöl bu depremden büyük oranda etkilenir. Karlıova Göynük arasındaki alan risk altındadır. Bu bölgeleri depreme hazırlamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Görür konuşmasını şöyle noktaladı. “İstanbul’da şimdiye dek çok çalışma yapıldı. Hem hükümet hem de belediye çalışmalar yaptı. Hala İstanbul depreme hazır değil. Bu depreme hazırlıksız yakalandığımız takdirde 6 Şubat’ta yaşananlardan daha fazla yıkım yaşanır. Şimdiden özellikle İstanbul’a, o gibi bir durumda yardım ulaştıracak kentlerin belirlenmesi ve gerekli malzemelerin stoklanması gerekiyor” ifadeleri kullandı.

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