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Süper Lig'de Samsunspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Süper Lig'de Samsunspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar

10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy, Hajradinovic, Ouanes, Dries Saddiki, Aytaç Kara, Yasin Özcan

Goller: Dk. 10 ve Dk. 22 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)

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