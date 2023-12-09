Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi: Türk Hava Yolları: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.Abone ol
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Alecrim, Derya Güç)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cristina, Cansu Çetin)
Setler: 16-25, 21-25, 25-22, 20-25
Süre: 105 dakika (24, 25, 29, 27)