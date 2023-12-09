Esnaflar yağmura rağmen ekmek parası peşindeler

Eskişehir’de iki gündür etkisini devam ettiren zorlu hava şartlarına rağmen birçok esnaf, ekmek parası için çalışmaya devam etti.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir’de yağmur yağışı beklendiğini belirtmişti. Yağmur yağışı, son 2 günde kent genelinde etkisini gösterdi. Kuvvetli bir şekilde yağan yağmurdan dolayı birçok seyyar esnafın işleri durma noktasına gelirken, bazı seyyar satıcılar ve kağıt toplayıcıları dikkat çekti. Ayrıca, yoğun yağmur yağışı altında ekmek teknesini terketmeden çalışmaya devam eden seyyar satıcı ve kağıt işçileri, vatandaşların takdirini topladı.

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak, tedbirli bir şekilde sokağa çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle birlikte yağmur altında yürürken, bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için bina altlarına sığındığı görüldü.