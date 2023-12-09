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Firari hükümlü ahırda saklanırken yakalandı!

Firari hükümlü ahırda saklanırken yakalandı!

Samsun'da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, bir ahırda saklanırken yakalandı.

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Ekim 2021'de meydana gelen nitelikli yağma suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.Ç'nin yakalanması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

E.Ç'nin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki ikametine uğradığı, genellikle de mahallenin kırsal bölgelerinde bulunan kulübe ve hayvan barınaklarında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine E.Ç'nin ikameti ile çevrede bulunan kulübe ve hayvan barınakları takibe alındı. Bir ay süren takip sonucunda firari hükümlünün, ikametinin yanındaki ahırda saklandığı tespit edildi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda E.Ç'nin ikameti ile saklandığı ahırın etrafı sarıldı. Bölge, havadan da dron ile takibe alındı.

Teslim olması çağrısı yapılan E.Ç, ahırın havalandırma penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 35 mermi ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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