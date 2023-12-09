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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Dolmabahçe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Adana Demir'i mağlup eden ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Amartey, Umut, Necip Uysal, Gedson, Chamberlain, Rebic, Muleka, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

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