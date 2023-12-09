MHP'den açıklama: Saffet Sancaklı'nın istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın istifasının istendiğini duyurdu.

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"Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" sözleriyle Devlet Bahçeli'nin tepkisini çeken MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifası istendi.

Semih Yalçın kararı duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, ''Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.'' ifadelerini kullanmıştı.