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Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlandı

Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlandı

Fenerbahçe'nin stoper Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlandı.

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Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu ama yeniden sakatlandı.

Sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu, maçın 83. dakikasında kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi.

Alexander Djiku'nun yerine Jayden Oostwerwolde oyuna girdi ve kalan bölümde görev yaptı.

"Formama, takımıma kavuştuğum için mutluyum"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Djiku, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten döndüğüm için formama, takımıma kavuştuğum için mutluyum. 90 dakikayı çıkarmam zordu. Uzun süre sakatlıkla boğuştum. Sakatlık sonrası 90 dakika kolay olmaz. Galibiyetle dönmüş olmak mutluluk verici. Takım olarak çok iyi oynadık, çok büyük karakter koyduk. Maçın başından sonuna kadar harika futbol oynadık."

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