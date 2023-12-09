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Dünya Gıda Programı: Gazze'deki kıtlık tehlikesini ortadan kaldırmanın tek yolu ateşkes

Dünya Gıda Programı: Gazze'deki kıtlık tehlikesini ortadan kaldırmanın tek yolu ateşkes

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze'de meydana gelen kıtlık tehlikesini ortadan kaldırmanın tek yolunun, geniş kapsamlı gıda girişini sağlayacak bir ateşkes olduğunu belirtti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Corinne Fleischer, programın X sosyal medya platformundan, Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve izlenimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Fleischer, "20 yıl boyunca acil durumlarda çalıştım ancak hiçbir şey bugün Gazze'de gördüklerim, duyduklarım ve hissettiklerimle karşılaştırılamaz." ifadesini kullandı.

Gazze halkının, umutsuzluk, korku, açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, ailelerin dağılıp gittiğini kaydeden Fleischer, Gazze'deki kıtlık tehlikesini ortadan kaldırmanın tek yolunun, geniş kapsamlı gıda girişini sağlayacak bir ateşkes olduğunu vurguladı.

Fleischer, WFP İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau ve WFP'nin Filistin temsilcisi Samir Abdulcabir ile dün Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmişti.

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