BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da dehşet! Sevgilisini boğazından vurdu ardından...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da dehşet! Sevgilisini boğazından vurdu ardından...

 Ankara'dan son gelen haber korkunç!  Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaralayan kişi intihar etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde akşam saatlerinde Kenan Ç. ile Hamide C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Ç, kız arkadaşı Hamide C'ye silahla ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Hamide C. boğazından yaralandı, Kenan Ç. ise aynı tabanca ile intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ı hezimetten kurtaran Mert Günok'tan takım arkadaşlarına gönderme!
Beşiktaş'ı hezimetten kurtaran Mert Günok'tan takım arkadaşlarına gönderme!
Zonguldak'ta göçük altında kalanları kurtarmak için giden ekip göçük altında aldı
Zonguldak'ta göçük altında kalanları kurtarmak için giden ekip göçük altında aldı
Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle yıldızlaştı İnter farka gitti
Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle yıldızlaştı İnter farka gitti
İsrail ordusu Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu bastı
İsrail ordusu Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu bastı
Kayseri'de 9. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Kayseri'de 9. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü
Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü
Oxlade Chamberlain: Rakibimiz daha kaliteliydi
Oxlade Chamberlain: Rakibimiz daha kaliteliydi
Rıdvan Dilmen: Derbi tarihinde göremeyiz
Rıdvan Dilmen: Derbi tarihinde göremeyiz
İklim aktivistleri Venedik'teki 'Büyük Kanal'ı yeşile boyadı
İklim aktivistleri Venedik'teki 'Büyük Kanal'ı yeşile boyadı
Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlandı
Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinde yeniden sakatlandı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü