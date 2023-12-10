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Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü

Tokat-Sivas karayolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi.

Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

4 kişinin kimlikleri belli oldu

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin Sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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