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Kayseri'de 9. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 9. kattan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tınaztepe mahallesi 3049. sokak üzerinde meydana gelen olayda; Hayrunnisa G.'yi 9. kattaki ikametinin penceresinden aşağı düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hayrunnisa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme yaparken genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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