Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Atilla Karaoğlu'na sert sözler: VAR maçı da hakemi de kurtardı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği derbi maçına hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları damga vurdu. Eski hakem Erman Toroğlu, hakemi eleştirerek, "VAR, bugün sınavı geçti. Maçı da hakemi de kurtardı." dedi.

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Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya yüksek tempoda başlayan sarı-lacivertli ekip, henüz 10. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Golden sonra da pozisyonlara giren Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Cenk Tosun'a yaptığı faul sonrasında penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıda topun başına geçen Chamberlain, 24. dakikada skoru eşitledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken ikinci yarıya yine Fenerbahçe iyi başladı. Atilla Karaoğlan, bu kez Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi.

Dusan Tadic'in kullandığı penaltı atışı golle sonuçlanırken sarı-lacivertliler derbide tekrar öne geçti.

Maçın skorunu belirleyen gol ise Fenerbahçe'de sezonun yıldız ismi Szymanski'den geldi. Polonyalı oyuncu, 90+6'da skoru 3-1 yaptı.

Bu sonuçla birlikte 40 puana ulaşan Fenerbahçe, ligde yeniden zirveye çıktı. Beşiktaş ise 26 puanda kalarak haftayı 4. sırada kapattı.

ATİLLA KARAOĞLAN DAMGA VURDU

Beşiktaş - Fenerbahçe maçına damga vuran isim ise kararlarıyla birlikte hakem Atilla Karaoğlan oldu.

Maçta 3 kez penaltı noktasını gösteren Atilla Karaoğlan, bir kırmızı kartı da VAR'ın uyarısıyla iptal etti.

Karşılaşmanın ardından A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, hakem kararlarını ve Atilla Karaoğlan'ı eleştirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun dev derbi hakkındaki yorumları:

Ben Rıza'ya falan en ufak bir şey söylemem. Beşiktaş'ı bu hale getirenler utansın. Maç, tamamıyla Fenerbahçe'nin hakkıydı. Beşiktaş bu kadrosunda bir tane iyi futbolcu var o da kaleci. Kalecisi Mert Günok olmasaydı bu maç 7-8 olurdu!

Maçın tamamını seyredenler, Necip Uysal'ın ilk 20 dakikada nasıl hiç sarı kart görmediğini anlayamazlar. En az 2 pozisyonda net sarı kartı verdi.

Beşiktaş'ın ilk yarıda kazandığı penaltıda karar doğru. Penaltıyı vererek zaten cezalandırıyorsun, sarı kart vermeyebilirsin. Kırmızı kart da kesinlikle olmazdı.

"Toz şekere dönmüş"

Atilla Karaoğlan dua etsin ki VAR bazı kararları düzelttirdi. Bu maçta VAR olmasaydı, vay haline Atilla Karaoğlan'ın. VAR, bugün sınavı geçti. Maçı da hakemi de kurtardı.

Fenerbahçe'nin kazandığı ilk penaltı doğru. Bu pozisyonu VAR'a gitmeden vereceksin. Önünde oluyor. VAR'a gitmeden bu penaltıyı çalamıyorsan kafada sakatlık var. Kırmızı kartın iptal edilip sarı karta dönmesi doğru karar. Burada hata yapıyor Atilla Karaoğlan. Çünkü dağılmış artık, toz şekere dönmüş.