BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  SPOR

5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı

5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.

Abone ol

"Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından startı verilen maratona, 25 ülkeden 1696 sporcu katıldı.

Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan organizasyonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alıyor.

Organizasyonda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek
Hatay’da bir evde yangını çıktı
Hatay’da bir evde yangını çıktı
Egeli balıkçıların 11 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı!
Egeli balıkçıların 11 aylık ihracatı 1 milyar doları aştı!
MKE Ankaragücü, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Yeni yargı paketinin ayıntıları ortaya çıktı! Adli para cezaları, hakaret suçu, 105 madde değişiyor
Yeni yargı paketinin ayıntıları ortaya çıktı! Adli para cezaları, hakaret suçu, 105 madde değişiyor
İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı!
İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı!
Ege Denizi'ndeki deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi
Ege Denizi'ndeki deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi
4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu
4 kadınla aynı anda evlendi! Düğün görüntüleri gündem oldu
Ankara'da dehşet! Sevgilisini boğazından vurdu ardından...
Ankara'da dehşet! Sevgilisini boğazından vurdu ardından...
Park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ı hezimetten kurtaran Mert Günok'tan takım arkadaşlarına gönderme!
Beşiktaş'ı hezimetten kurtaran Mert Günok'tan takım arkadaşlarına gönderme!
Zonguldak'ta göçük altında kalanları kurtarmak için giden ekip göçük altında aldı
Zonguldak'ta göçük altında kalanları kurtarmak için giden ekip göçük altında aldı