Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı.Abone ol
"Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından startı verilen maratona, 25 ülkeden 1696 sporcu katıldı.
Dünya Atletizm Birliğince "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan organizasyonda, 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alıyor.
Organizasyonda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.