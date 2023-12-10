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Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş etkili olan sağanak sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmaları başlattı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağışın çevreye verdiği hasar ve tahribatı ortadan kaldırmak için çalışma yaptı.
Akşam saatlerinden itibaren teyakkuzda olan ekipler, yağışın şiddetini artırdığı anda müdahale edip su tahliyesini sağlayarak arterlerde su birikiminin önüne geçiyor.
Sağanak yağışla taşınan ve ulaşıma engel olan tonlarca malzeme, ana arter, cadde, meydan ve bulvarlardan temizlenerek ulaşıma açık tutuluyor.
Ayrıca ekipler, Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan taleplere de anında müdahale ediyor. Onlarca iş makinesi ve personelle yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar neticesinde meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Paydaş kurum ve kuruluşlarımızla hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

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