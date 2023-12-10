BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Kars’ta yağan karla tarihi yapılarda kartpostal görüntüler oluştu

Kars’ta yağan karla tarihi yapılarda kartpostal görüntüler oluştu

Kars’ta gece yağan karla beyaza bürünen tarihi yapılar kartpostal görüntüler oluşturdu.

Abone ol

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Kars’ta dün yağan yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah ise yerlerdeki karın eridiği görüldü. Yağan karın eridiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, gün aydınlanmasıyla beraber etkisini tamamen kaybetti. Yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ederken, şehir merkezinde herhangi bir olumsuzluk yok. Kar yağışı yerini ılıman bir havaya bıraktı” dediler. Öte yandan kar yağışıyla birlikte Bedesten bölgesinde kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Tarihi Kars Kalesi, Havariler Kilisesi ve tarihi mekanların karla bütünleşmesi görenleri hayran bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı
Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Aşırı yağış sonrası köprü de göçük meydana geldi
Aşırı yağış sonrası köprü de göçük meydana geldi
NBA'in sezon içi turnuvasını Los Angeles Lakers kazandı
NBA'in sezon içi turnuvasını Los Angeles Lakers kazandı
Adana'da kaçak diş laboratuvarına operasyon: 7 zanlı yakalandı!
Adana'da kaçak diş laboratuvarına operasyon: 7 zanlı yakalandı!
Meral Akşener'den altılı masa itirafı: Şimdiki aklım olsa...
Meral Akşener'den altılı masa itirafı: Şimdiki aklım olsa...
Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu
Malatya'da seyir halindeki otobüs yandı!
Malatya'da seyir halindeki otobüs yandı!
Bu aile 144 yıldır babadan oğula bıçakçılık yapıyor
Bu aile 144 yıldır babadan oğula bıçakçılık yapıyor
İki kardeş mühendisliği bırakıp çiftlik kurdu!
İki kardeş mühendisliği bırakıp çiftlik kurdu!
Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Atilla Karaoğlu'na sert sözler: VAR maçı da hakemi de kurtardı
Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Atilla Karaoğlu'na sert sözler: VAR maçı da hakemi de kurtardı
5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı
5. Uluslararası Mersin Maratonu başladı