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Beyaza bürünen Toroslar'da kartpostallık görüntüler oluştu

Beyaza bürünen Toroslar'da kartpostallık görüntüler oluştu

Yaz şehri olarak bilinen Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Toroslar başta olmak üzere yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Bazı aileler çocukları ile gelip kartopu oynarken, bazı çiftler de fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

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Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri olarak bilindiği için yaz şehri olarak adlandırılan Mersin'in bin 500 rakım üzerindeki bölgelerinde dün kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erdemli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesi'nin üst bölgesinde yer alan Toros Dağları ve ormanlar beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, kar yağdığını duyan bazı vatandaşlar bölgeye gelerek fotoğraf çekindi. Bazı aileler ise çocukları ile kar topu oynayarak, beyaz güzelliğin tadını çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen bölge dron ile de havadan görüntülendi. Vatandaşlar bu sene Toroslar'a kar yağdığını belirterek, herkesin bu güzel manzara için bölgeye gelip gezip görmesini önerdi.

Eşiyle birlikte fotoğraf çekmeye gelen Ali Gültekin, "Bu sene kar erken yağdı. Geçen sene hiç yağmadı. Bahçeler için Limonlu Deresi'nden su alıyorduk, olmadı. Buraya da gezmeye geldim, fotoğraf çektim, arkadaşlara karın yağdığını göstermek için" dedi.

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