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Çiftçilere kayıt sistemi uyarısı! Son başvuru günü yaklaşıyor

Çiftçilere kayıt sistemi uyarısı! Son başvuru günü yaklaşıyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması, tarımsal desteklemeler ve tarımsal politikaların belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi için son başvuru günü yaklaştığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin azaltılmasında üreticilere katkıda bulunmak amacıyla Bakanlıkça Tarımsal Destekleme ödemeleri yapıldığı belirtilerek, “ Tarımsal Destekleme ödemeleri kapsamında kullanılan Çiftçi Kayıt sistemi (ÇKS) çalışmaları ÇKS yönetmelikleri ve Bakanlığımızca yayımlanan talimatlar kapsamında yürütülmekte olup, üzerine kayıtlı arazisi bulunan mal sahibi veya kiracı olarak en az bir üretim sezonunda tarımsal üretim yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırarak destekleme ödemelerinden yararlanabilmektedirler. 2024 üretim sezonu için üreticilerimizin, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını 1 Eylül - 02 Ocak tarihleri arasında arazilerinin bulunduğu il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapmaları gerekmektedir.” denildi.

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