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Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı

Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı

 ABD yönetimi, İsrail'e, içinde tank mermisinin bulunduğu yaklaşık 106,5 milyon dolarlık askeri malzemenin satışına onay verdi.

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ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yapılması planlanan silah satışına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in 13 bin 981 tank mermisi satın alma talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 106,5 milyon dolarlık satışın ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kongrenin onayından geçmeden "acil durum" hükmünün devreye sokularak yapılması planlandığı kaydedildi.

ABD'nin "İsrail'in güvenliğine bağlılığının sürdüğü" ifade edilen açıklamada söz konusu satışın bu amaçlarla uyumlu olduğu bildirildi.

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