Zam maratonu başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor, asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam için yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu.
Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Pazarlık 15 bin 735 liradan başlayacak. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ilişkin tahminleri paylaştı:
2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret 2023 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi.
Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı. Yeni asgari ücretin tespitinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak.
Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu.
5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.