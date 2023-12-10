Zam maratonu başlıyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Masada enflasyon oranları ve geçim rakamları olacak. Pazarlık 15 bin 735 liradan başlayacak. Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ilişkin tahminleri paylaştı: