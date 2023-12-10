BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!

İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!

İzmir'de YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, YPG Özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konulduğu da ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor!
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor!
Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda!
Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda!
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
İngiliz ekonomist: 2024 Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir!
İngiliz ekonomist: 2024 Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir!
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi "Yılın projesi" seçildi
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi "Yılın projesi" seçildi
Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi
Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi
Ağrı’da sis ve don meydana geldi
Ağrı’da sis ve don meydana geldi
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcı turunun sıradaki durağı belli oldu
Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcı turunun sıradaki durağı belli oldu