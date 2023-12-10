İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!

İzmir'de YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı şahıs gözaltına alındı.Abone ol
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, YPG Özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konulduğu da ifade edildi.