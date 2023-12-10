BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisikletten yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Kaza; Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Alperen Gökmen’in kullandığı 07 AYL 268 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Mazlum Kılıç’ın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıyan kazada yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü koştu. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!
İzmir’de 4 YPG şüphelisi gözaltına alındı!
Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor!
Emine Erdoğan: İsrail, Filistin’de insanlık suçu işliyor!
Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda!
Şampiyon babanın şampiyon kızları Dünya Kupası yolunda!
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
İngiliz ekonomist: 2024 Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir!
İngiliz ekonomist: 2024 Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir!
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi "Yılın projesi" seçildi
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi "Yılın projesi" seçildi
Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi
Kalp Hastası olduğunu tesadüfen öğrendi
Ağrı’da sis ve don meydana geldi
Ağrı’da sis ve don meydana geldi
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti