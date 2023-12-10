Hilmi Daşdemir CNN Türk'ün yayınına o isimle çıkmadı! Daşdemir Hadi Özışık'a konuştu

Son seçimleri bilen Optimar Araştırma'nın sahibi Hilmi Daşdemir, seçim öncesi skandal anketleri yayınlayan Murat Gezici ile CNN Türk'ün yayına çıkma davetini reddetti. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a konuşan Daşdemir, "Bu kardeşiniz inandığını söylüyor olan rakamları söylüyor. Biz haklı çıktık" dedi.

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Hatırlayacağınız üzere Optimar Araştırma'nın sahibi Hilmi Daşdemir, 14-28 Mayıs seçimleri öncesi Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par’la Açık ve Net programına katılmıştı.

‘Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır’ diyerek Kübra Par’la tartışan Hilmi Daşdemir stüdyoyu terk etmişti.

Tabii ki Hilmi Daşdemir'in dik duruşunu sadece bu yayındaki hareketiyle anlatamayız. Her seçim öncesi çöp anketleri ile CHP'yi önde göstermeye çalışan anket firması Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici ile CNN Türk ekranlarına davet edilen Hilmi Daşdemir, adamlığını bir kez daha gösterdi ve bu yayına çıkmayı da reddetti.

Daşdemir, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu.

"Dik durmak dediğimiz şey bu"

Özışık, çöp anketlerin sahibi Murat Gezici ile CNN Türk'te aynı programa çıkmayı reddeden Daşdemir, "Dik durmak dediğimiz şey bu. Ekran maymunluğu yapmamak dediğiz şey bu. Ekran maymunluğu yapmış olsaydı Daşdemir, koşa koşa CNN Türk ekranına giderdi. Kimle? Mustafa Şen'in dediği o çöp anketlerden birinin sahibiyle. İstemem kardeş diye bir adam benim için baştacıdır" dedi.

Daşdemir, o kararı ve seçim öncesi yayınlanan anketlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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