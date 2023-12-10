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Anne ve oğlunun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Anne ve oğlunun ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarparak ölümlerine sebep olan sürücü tutuklandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet Küçük idaresindeki 33 ASK 82 plakalı cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan oğlu Anıl da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından anne Fatma İhtiyar (30) ve 2 yaşındaki oğlu Anıl’ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Alanya’ya getirilen anne ve oğul içi dün Alanya’da cenaze töreni düzenlendi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hacıbaba Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, aile yakınları ve siyasi temsilciler katıldı. Cenaze töreninde Fatma İhtiyar’ın annesi Emine Topal ise cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Olayın ardından gözaltına alınan cip sürücüsü Mehmet Küçük, dün akşam çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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