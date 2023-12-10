BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete geçen yıl 2 kez zam yapıldığını hatırlatan Mustafa Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. "ifadelerini kullandı.

Abone ol

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonların beklediği asgari ücrete ilişkin konuştu. Asgari ücrete geçen yıl verdiği teklifle hem ocak ayında tem de temmuz ayında 2 kez zam yapıldığını anımsatan Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek enflasyon devam ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzeri olacağı bir ülkede asgari ücret, yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir, bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama, bu ücrete mahkum bırakılırsa asgari ücretli haksızlık olmaz mı? Onun aldığı para enflasyon karşısında erimez mi? Eksilmez mi? Zaten en düşük çalışma maaşından bahsediyoruz. Onun için enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar enflasyon, ülkemizde yılda en az 2 kez tespit edilmeye devam etmelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir."

"En az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz"

Asgari ücret artışının enflasyon artışı ve bunun üzerinde bir refah payı ile birlikte 15 bin lira seviyesinde ya da onu geçeceğini gördüklerini değinen Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

2024 yerel seçimleri

2024 yerel seçimlerine yönelik partilerinin Türkiye'nin tamamında aday gösterecek güce sahip olduğunu ve buna hazır olduklarını dile getiren Destici, 17 Aralık'ta Ankara'da düzenleyecekleri Genel İstişare Toplantısı'nda seçim startını vermiş olacaklarını sözlerine ekledi.