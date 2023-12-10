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27. Golf Mad Golf Turnuvası sona erdi

27. Golf Mad Golf Turnuvası sona erdi

Antalya'da düzenlenen 27. Golf Mad Golf Turnuvası tamamlandı. Turnuvada 23 ülkeden 172 golfçü mücadele etti.

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Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübünde düzenlenen turnuvada, 23 ülkeden 43'si profesyonel 172 golfçü mücadele etti.

Turnuvada profesyonel Alman golfçü Max Kramer 192 skorla birinci sırada yer alarak 5 bin avroluk ödülün sahibi oldu. İkinciliği 195 skorla İngiliz Simon Dyson, üçüncülüğü ise 197 skorla Avusturyalı Jurgen Maurer elde etti.

Turnuvanın ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Turizmci Mehmet Aygün, Golf-Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara ve Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık tarafından verildi.

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