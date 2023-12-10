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TCMB Başkanı  Hafize Gaye Erkan'dan peş peşe kritik toplantılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB Başkanı  Hafize Gaye Erkan'dan peş peşe kritik toplantılar

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör ile toplantılarını sürdürüyor.

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TCMB Başkanı Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, yarın İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

Erkan, 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmişti.

TCMB Başkanı Erkan, ASO toplantısında, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Erkan'ın reel sektör ile yaptığı toplantılarda, para politikasının yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere TCMB'nin yatırım ve ihracata desteklerinin büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

TCMB, yeni YTAK programına 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.

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