Emniyetten günlük ev ve kiralık araç firmalarına denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, ülke geneliyle eş zamanlı olarak dün saat 10.00-20.00 saatleri arasında, 52 ekip 184 personelin katılımıyla günü birlik kiralanan evlere ve kiralık araç firmalarına yönetim denetim yaptı. Denetimlerde 375 şahıs sorgulanırken, aranan 4 şahıs yakalandı. 98 aracın denetlendiği uygulamada, 2 araç sürücüsüne bin 387 TL para cezası kesildi. 132 günlük kiralık ev, 74 kiralık araç firması denetlenirken, 1 iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan 1774 sayılı kanunun 15. Maddesi gereği 2 bin 610 TL, 1 iş yerine çalıştırdığı kişiye uygun kimlik kartı vermemekten 1774 sayılı kanunun 15. Maddesi gereği 2 bin 610 TL idari para cezası uygulanmış, 4 iş yerinin ruhsatı bulunmadığından dolayı ilgili belediyeye bildirilmek üzere tutanak tutuldu.