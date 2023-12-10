Abla kardeş hayallerindeki polislik mesleğine aynı sıralarda kavuştu

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 9 aylık eğitimlerini tamamlayan abla-kardeş hayalleri olan polisliğe aynı okulda aynı sıralarda eğitim alarak kavuştu.

Abone ol

Mersin’de ihracat yapan abla Gülşehri Güzel (26) ile Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan kardeşi Sevda Güzel (25) hayallerindeki polislik mesleğine Aksaray’da kavuştu. İhracat yaparken astsubay olan ağabeyi gibi üniforma giyme hayali olan Gülşehri, 1 yıl önce polislik sınavına hazırlanarak hayalinin peşinde koştu. Ablasının hayaline ortak olan Beden Eğitimi Öğretmeni Sevda da ablası ile birlikte hazırlık kurslarına katılarak polis olmayı tercih etti. Abla kardeş 9 ay önce kazandıkları polislik sınavı ile hayallerine ilk adımı atarken Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitime başladı. 9 ay boyunca ailelerinden uzak kalan abla kardeş bir birilerine destek olarak birçok zorlu eğitimin üstesinden geldi. Ailelerinin yokluğunda zorlu sınavı geçen abla kardeş 9 ay sonra aynı okul ve aynı sıralardan mezun oldu. Ailelerinin katılımıyla yemin ve mezuniyet törenini de tamamlayan abla kardeş duygu dolu anlar yaşadı.

“Kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz”

Hayali olan polisliğe kavuştuğunu ve her zaman kardeşinin desteğini hissettiğini belirten abla Gülşehri Güzel, “Ben 29. Dönem polis adayıydım. Artık yeminimi ettim polis memuru olmaya hak kazandım. Evet, kardeşimin burada olması benim için ekstra bir güçtü. Canım sıkıldığında veya mental olarak çöküş yaşadığımda hemen kardeşime gitme gereği duydum. Fiziksel olarak zorlandık ama psikolojik olarak kardeşimin desteği bana hep vardı. İyi ki birlikte geldik. Ben İstanbul’a gideceğim. İstanbul istediğim bir yerdi. Açıkçası böyle dediğim gibi kardeşimin yanımda olması yakın olmamız ekstra bir güç veriyor. Onun için zorlanacağımızı düşünmüyorum. Hayallerimize kavuştuk en sonunda, artık bir kadın olarak kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. Bunun için gururluyuz. Aileme çok teşekkür ederim” dedi.

“Beni polisliğe iten ablamdı”

Ablasıyla birlikte kendini psikolojik olarak çok güçlü hissettiğini belirten Sevda Güzel, “Burada birçok kişi aile özlemi çekerken ben ablam burada olduğu için hiç bu özlemi çekmedim. Sadece annemin babamın yokluğunu hissettim. Ablamın da dediği gibi fiziksel olarak çok zorlandık ama mental açıdan çok güçlüydük. Biz ikimiz için çok büyük avantajdı. Bende aileme çok teşekkür ediyorum. Beni polisliğe iten kişi ablamdı. Ablamla birlikte denedim ve birlikte kazandık. Şehirlerimizde çok yakın, yine çok ayrılmış sayılmayız” diye konuştu.