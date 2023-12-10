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Arkadaşının sırtına bıçak saplayan şahıs yakalandı

Arkadaşının sırtına bıçak saplayan şahıs yakalandı

Samsun'da sokak ortasında arkadaşını 4 yerinden bıçaklayıp bıçağı sırtına saplayarak kaçtığı iddia edilen şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kokulu Sokak'ta sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S., H.Ç.'yi (37) telefonla arayıp konuşmak için sokakta buluştu. İkili arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. E.S., bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. En sonunda bıçağı H.Ç.'nin sırtına saplayan E.S., olay yerinden kaçtı. Sırtına saplanan bıçağı kendi eliyle çıkartan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Elinde bıçakla bir iş yerine sığınan yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri E.S.'yi yaptıkları takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Birbirini tanıyan iki şahsın ailece görüştükleri ve aralarında son zamanlarda sorunlar yaşandığı, görüşmelerinde çıkan kavgada birbirlerini darp ettikleri, sonrasında da bıçaklama olayının yaşandığı öğrenildi. Yakalanan E.S.'nin kavga esnasında omzunda kırık oluştuğu ve yakalandıktan sonra polis tarafından hastaneye götürülüp tıbbı müdahalesinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

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