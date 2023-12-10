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İnşaat halindeki binada göçük: 3 kişi yaralandı!

İnşaat halindeki binada göçük: 3 kişi yaralandı!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi, ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

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Yahyalı ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde inşaat halindeki tek katlı binada göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda göçük altındaki 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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