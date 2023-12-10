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Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan baba ve oğlu yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Erdal A. idaresindeki 33 KH 019 plakalı motosiklet ile çarşı istikametinden gelip kavşaktan dönerek 3. Sokak'a çıkmaya çalışan Bilgen D. idaresindeki 07 UD 150 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Erdal A. ile yanında bulunan babası Ramazan A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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