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Karakol çıkışı kavgaya tutuştular: 1 ölü, 2 yaralı!

Karakol çıkışı kavgaya tutuştular: 1 ölü, 2 yaralı!

Şanlıurfa’da kavga sonrası birbirlerini şikayet etmek için gittikleri karakolun önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan ikinci kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Olay, Karaköprü ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sabah saatlerinde karşılaştıkları Atakent Mahallesi'nde kavga etti. Birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola giden taraflar, ifade verdikten sonra dışarı çıktı.

İki grup arasında karakoldan çıktıktan sonra yine kavga çıktı. Dışarıda bekleyen tarafların yakınlarının da karışması ile büyülen olayda 3 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Polisin müdahale ederek sonlandırdığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Haşmet Sarı (39) hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi. Sarı'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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