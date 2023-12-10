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Narkotik operasyonunda otomatik silah ele geçirildi!

Narkotik operasyonunda otomatik silah ele geçirildi!

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir evde yapılan aramada, otomatik silah, tabanca ve mermi ele geçirildi.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada,1 adet el yapımı vahim nitelikli otomatik silah, 2 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 16 adet tabanca fişeği ve 36 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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