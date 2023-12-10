Kütahya'da Muhsin Yazıcıoğlu Atayurt Obası hizmete açıldı

Kütahya Emet Belediyesince Dere Mahallesi Yağcık köprüsü mevkiinde yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Atayurt Obası törenle hizmete girdi.

Abone ol

Atayurt Obası’nın yapımına 2021 yılında başlandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Türk-İslam birliğinin savunucusu şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verildiği oba 19 bin metrekarelik alana sahip olup, 3 metre dolgu ile inşa edilmiştir. Hizmete giren oba sayesinde Türk boylarının su kenarlarına yerleşme geleneğini sürdürmüş olduk. Atayurt Obası her yönden ilçemize büyük değer katacaktır” dedi.

“Obada atlı spor etkinlikleri yapılacak”

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu konuşmasında, bundan böyle atlı sporlar etkinliklerinin Atayurt Obası’nda düzenleneceğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın konuşmasının ardından yapılan dua sonrası Atayurt Obası’nın açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini, Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Kaymakam Seyman, Başkan Doğan ve Başkan Bekiroğlu birlikte kesti. Açılışta katılımcılara, Kırgızistan'dan gelen yöresel kıyafetli kadınlar tarafından Kırgız pişirgesi, Kırgız pilav ve mantısı, Kırgız sarık tatlısı ikram edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçeye kazandırdıkları bölgede tek olan Muhsin Yazıcıoğlu Emet Atayurt Obası’nın açılışında kendilerini yalnız bırakmayan ilçe Kaymakamı Furkan Seyman, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alafatlı, BBP il ve ilçe başkanına, muhtarlara, STK temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.