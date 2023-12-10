BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da Muhsin Yazıcıoğlu Atayurt Obası hizmete açıldı

Kütahya'da Muhsin Yazıcıoğlu Atayurt Obası hizmete açıldı

Kütahya Emet Belediyesince Dere Mahallesi Yağcık köprüsü mevkiinde yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Atayurt Obası törenle hizmete girdi.

Abone ol

Atayurt Obası’nın yapımına 2021 yılında başlandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Türk-İslam birliğinin savunucusu şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verildiği oba 19 bin metrekarelik alana sahip olup, 3 metre dolgu ile inşa edilmiştir. Hizmete giren oba sayesinde Türk boylarının su kenarlarına yerleşme geleneğini sürdürmüş olduk. Atayurt Obası her yönden ilçemize büyük değer katacaktır” dedi.

“Obada atlı spor etkinlikleri yapılacak”

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu konuşmasında, bundan böyle atlı sporlar etkinliklerinin Atayurt Obası’nda düzenleneceğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın konuşmasının ardından yapılan dua sonrası Atayurt Obası’nın açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini, Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Kaymakam Seyman, Başkan Doğan ve Başkan Bekiroğlu birlikte kesti. Açılışta katılımcılara, Kırgızistan'dan gelen yöresel kıyafetli kadınlar tarafından Kırgız pişirgesi, Kırgız pilav ve mantısı, Kırgız sarık tatlısı ikram edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçeye kazandırdıkları bölgede tek olan Muhsin Yazıcıoğlu Emet Atayurt Obası’nın açılışında kendilerini yalnız bırakmayan ilçe Kaymakamı Furkan Seyman, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alafatlı, BBP il ve ilçe başkanına, muhtarlara, STK temsilcilerine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliler Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi!
Emekliler Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi!
Siirt'te kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kediyi bir vatandaş kurtardı
Siirt'te kafasını ayran kutusuna sıkıştıran yavru kediyi bir vatandaş kurtardı
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
Süper Lig'de İstanbulspor Alanyaspor'a mağlup oldu
Süper Lig'de İstanbulspor Alanyaspor'a mağlup oldu
Emniyetten günlük ev ve kiralık araç firmalarına denetim
Emniyetten günlük ev ve kiralık araç firmalarına denetim
Abla kardeş hayallerindeki polislik mesleğine aynı sıralarda kavuştu
Abla kardeş hayallerindeki polislik mesleğine aynı sıralarda kavuştu
Arkadaşının sırtına bıçak saplayan şahıs yakalandı
Arkadaşının sırtına bıçak saplayan şahıs yakalandı
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Körfez pazarına yöneldi
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Körfez pazarına yöneldi
Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 İsrail askerini öldürdük
Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 10 İsrail askerini öldürdük
İnşaat halindeki binada göçük: 3 kişi yaralandı!
İnşaat halindeki binada göçük: 3 kişi yaralandı!
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı'nın Filistin sözlerine tepki: Söyledikleri hikaye
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı'nın Filistin sözlerine tepki: Söyledikleri hikaye
ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: 6 kişi öldü!
ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: 6 kişi öldü!