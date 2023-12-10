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17 yaşındaki sürücü direğe çarptı, hayatını kaybetti!

17 yaşındaki sürücü direğe çarptı, hayatını kaybetti!

Antalya'nın Serik ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Saffet Aras Kol’un kullandığı 07 APE 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarpıp devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Saffet Aras Kol, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Yapılan incelemede Kol'un olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. Kol’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

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