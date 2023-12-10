Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 14 Aralık Perşembe günü Lugano ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu son maçında karşılaşacağı Lugano maçı hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe derbisinde oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.