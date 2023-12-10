Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçmıştı! Ölen motokurye Emre Göçer'in eşinden şok açıklama

Türkiye'nin konuştuğu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud'in karıştığı kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, yaşadıklarını anlattı. Mohamud'in ülkeden kaçmasına isyan eden Göçer, "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi" diye konuştu.

Abone ol

İstanbul'da 30 Kasım'da meydana gelen trafik kazası bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İfadesinin ardından serbest bırakılmıştı

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında “motokurye hatalı gösterildiği” için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntüler ortaya çıktı



Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulundu. Ortaya çıkan görüntülerde Mohamud'un arkadan hızlı bir şekilde çarptığı görüldü.





Yurtdışına kaçmış



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Acılı eş isyan etti



Biri otizm hastası iki çocuğuyla ortada kalan motokuryenin eşi Öznur Göçer Cumhuriyet’e konuştu. Öznur Göçer, “Eşimin ölümüne neden olan, kaçmasına göz yuman herkesten şikâyetçiyim. O adam polisler hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum” dedi.





"Polis eşimin intihar ettiğini söyledi"



Kazanın ardından yetkililer tarafından motokurye Göçer’in acemi olup olmadığının sorgulandığını söyleyen Öznur Göçer şöyle devam etti:

“Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.”



"Çocuklarımla bir başımıza kaldık"

Öznur Göçer, “15 yaşında lise öğrencisi kızım var. 8 yaşında da otizm hastası bir çocuğum var. Çocuğum hasta olduğu için sosyal yaşantısında dışlanıyordu. Onun rehabilite olabilmesi için eşimle birlikte dişimizi tırnağımıza takıp çabalıyorduk. Şimdi yalnız başımıza kaldık” diye konuştu.