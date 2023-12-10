Kayserispor durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor ile Siltaş Yapı PendiksporRHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Mondihome Kayserispor oldu.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 61. dakikada Mame Thiam ve 90+2. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.
Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kayserispor, puanını 29 yaptı.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Pendikspor ise 13 puanda kaldı.