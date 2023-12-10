BIST 7.914
DOLAR 28,98
EURO 31,21
ALTIN 1.866,62
HABER /  SPOR

Kayserispor durdurulamıyor!

Kayserispor durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor ile Siltaş Yapı PendiksporRHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Mondihome Kayserispor oldu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 61. dakikada Mame Thiam ve 90+2. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kayserispor, puanını 29 yaptı.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı
Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı
Hatayspor son dakikada fırsat tepti, Başakşehir 3 puanı kaptı
Hatayspor son dakikada fırsat tepti, Başakşehir 3 puanı kaptı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı
Çığ nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçmıştı! Ölen motokurye Emre Göçer'in eşinden şok açıklama
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'den kaçmıştı! Ölen motokurye Emre Göçer'in eşinden şok açıklama
Kahramanlar-33 operasyonlarında PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Kahramanlar-33 operasyonlarında PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
İstanbul'da hamsi fetsivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı!
İstanbul'da hamsi fetsivalinde 3 ton hamsi dağıtıldı!
Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Niğde’de bir iş yeri kurşunlandı
Niğde’de bir iş yeri kurşunlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarına başladı
17 yaşındaki sürücü direğe çarptı, hayatını kaybetti!
17 yaşındaki sürücü direğe çarptı, hayatını kaybetti!