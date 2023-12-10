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Hatayspor son dakikada fırsat tepti, Başakşehir 3 puanı kaptı

Hatayspor son dakikada fırsat tepti, Başakşehir 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-0 devam ederken Hatayspor 90+6'da penaltı atışından yararlanamadı ve Başakşehir mücadeleyi 1-0 kazandı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 15. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı.

RAMS Başakşehir ev sahibi olduğu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Abeid kaydetti.

Ayrıca karşılaşmada 90+9. dakikada Hatayspor'dan Dadaşov penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken bu sonucun ardından RAMS Başakşehir sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.


Maçın ardından RAMS Başakşehir 15 puanla ligde 13. sırada bulunuyor.

Hatayspor ise 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

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