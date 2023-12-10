Domaniç'te yaralı halde bulunan yavru ayı tedavi altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede yaralı halde bulunan yavru ayı tedavi altına alındı.

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Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi Atlar Çayırı mevkiinde sabahın erken saatlerinde yaralı ayıyı gören servis aracındaki işçiler, köy muhtarı Ercan Özhan'ı arayıp bilgi verdiler. Köy muhtarının ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından uyuşturulan yaralı ayı, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Muhtar Ercan Özhan, “İhbar üzerine bölgeye ulaştığımda ayı yavrusunu yol kenarındaki ağaçların arasında yaralı halde bulduk. Ayı acı acı bağırıyordu. Belden arka tarafının tutmadığını fark edince Milli Parklar ve jandarma tarafından yeni kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ni arayarak yardım istedim” dedi.



Son zamanlarda ayı istilasına uğradıklarını belirten Özhan yetkililerden yardım isterken, mahalle sakinlerini de dikkatli olmaları, her zaman her yerde ayı ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardığını söyledi.

Son zamanlarda bölgede yaralı yaban hayvanı vakalarının arttığını belirten mahalle sakinleri ise, “Her defasında saatlerce ilden yetkililer gelecek diye bekliyoruz. En kısa zamanda Domaniç'e de bir ekip kurulmalı” dediler.