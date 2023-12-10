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Meteoroloji'den Muğla kıyı bölgelerine şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Muğla kıyı bölgelerine şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağış uyarısı yapıldı.

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Yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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