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Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

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Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir şahıs, karısını ve kayınbiraderini silahla öldürdü, arkasından aynı silahla intihar etti.

Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, karısını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

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Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

Alınan bilgiye göre, Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu.

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Önce eşini ve kayınbiraderini silahla vurdu, sonra intihar etti

Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

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