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Bingöl’de cip takla attı, 2 kişi yaralandı

Bingöl’de cip takla attı, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de yoldan çıkan cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Karlıova Kiractepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, HMK 903 yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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